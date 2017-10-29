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نقل وملاحة
ميناء الإسكندرية يدرس وسائل التخلص من بضائع المهمل
الأحد 29 أكتوبر 2017 07:32 م
ميناء الاسكندرية
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ميناء الاسكندرية
معتز محمود
عقد اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اجتماعا لمناقشة سبل التخلص من البضائع المهمل بالميناء.
وحضر الاجتماع، اللواء مهندس مصطفي الديب، مستشار وزير النقل للموانئ والنقل النهري، ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية، وممثلي التوكيلات الملاحية والرقابة علي الصادرات والواردات والجمارك والشرطة ، والجهات المعنية الأخرى.
وقال اللواء عطية إن هيئة الميناء مهتمة بتذليل أي عقبة أمام المجتمع المينائي بما يتوافق مع القانون ويحقق المصلحة العامة للميناء، وعرض الحضور المشكلات وأهم العقبات التي يواجهونها، وسبل حلها والتغلب عليها .
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