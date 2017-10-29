EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
تجربة إدارة أزمة إنقاذ مركب بمطروح غدا
الأحد 29 أكتوبر 2017 07:04 م
انقلاب مركب
أخر الأخبار
انقلاب مركب
معتز محمود
نظمت محافظة مطروح مؤتمرا لمتابعة التجهيز لتجربة إدارة الأزمة من خلال سيناريو لكيفية مواجهة تعرض إحدى مراكب الصيد للغرق بشواطئ مطروح، والتى يجريها مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة، والمقرر لها غدا الاثنين بحضور كافة الجهات المعنية.
وتهدف هذه التجربة للوقوف على مدى جاهزية ومدى استعداد كل الأجهزة المعنية فى مواجهة الأزمة والإنقاذ السريع لأفراد المركب، بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة، وذلك خلال التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة مطروح بالتعاون مع القوات المسلحة.
وتشهد التجرية كيفية مواجهة إنقاذ إحدى مراكب الصيد بعد مرور يومين من موعد عودتها، وتعرضها للغرق نتيجة نوة مناخية مع وجود طاقمها المكون من 20 صيادا، وذلك بعد تلقى إشارة استغاثة من أحد ركابها، وسرعة إبلاغ غرفة عمليات المحافظة لكل الجهات المعنية، ومدى سرعة تحرك جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمساعدة عناصر من القوات المسلحة وقوات الإنقاذ البحري، بالإضافة إلى الجهود الشعبية مع جاهزية كافة الجهات ومعداتها وسيارات الإسعاف والنجدة وغيرها لسرعة التحرك للبحث والعثور على الهدف والتعامل معه من خلال التنسيق والترتيب التام بين كافة الجهات.
وأكد محافظ مطروح حرصه منذ بداية توليه مسئولية المحافظة على مراجعة جاهزية كل الأجهزة والمديريات بالمحافظة ومدى كفاءتها والاستعداد لمواجهة أي طوارئ والحرص على الدقة والمهارة فى تنفيذ الإجراءات بالتنسيق بين كل الجهات المشاركة مع وضع مخطط للتعامل مع الأزمات مثل السيول وغيرها من خلال تحديد أدوار كل الجهات قبل وأثناء وبعد الحدث، والحرص على الدقة والمهارة فى تنفيذ الإجراءات بالتنسيق بين كافة الجهات المشاركة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا