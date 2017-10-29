تجربة إدارة أزمة إنقاذ مركب بمطروح غدا

انقلاب مركب

معتز محمود



نظمت محافظة مطروح مؤتمرا لمتابعة التجهيز لتجربة إدارة الأزمة من خلال سيناريو لكيفية مواجهة تعرض إحدى مراكب الصيد للغرق بشواطئ مطروح، والتى يجريها مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة، والمقرر لها غدا الاثنين بحضور كافة الجهات المعنية.



وتهدف هذه التجربة للوقوف على مدى جاهزية ومدى استعداد كل الأجهزة المعنية فى مواجهة الأزمة والإنقاذ السريع لأفراد المركب، بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة، وذلك خلال التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة مطروح بالتعاون مع القوات المسلحة.



وتشهد التجرية كيفية مواجهة إنقاذ إحدى مراكب الصيد بعد مرور يومين من موعد عودتها، وتعرضها للغرق نتيجة نوة مناخية مع وجود طاقمها المكون من 20 صيادا، وذلك بعد تلقى إشارة استغاثة من أحد ركابها، وسرعة إبلاغ غرفة عمليات المحافظة لكل الجهات المعنية، ومدى سرعة تحرك جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمساعدة عناصر من القوات المسلحة وقوات الإنقاذ البحري، بالإضافة إلى الجهود الشعبية مع جاهزية كافة الجهات ومعداتها وسيارات الإسعاف والنجدة وغيرها لسرعة التحرك للبحث والعثور على الهدف والتعامل معه من خلال التنسيق والترتيب التام بين كافة الجهات.



وأكد محافظ مطروح حرصه منذ بداية توليه مسئولية المحافظة على مراجعة جاهزية كل الأجهزة والمديريات بالمحافظة ومدى كفاءتها والاستعداد لمواجهة أي طوارئ والحرص على الدقة والمهارة فى تنفيذ الإجراءات بالتنسيق بين كل الجهات المشاركة مع وضع مخطط للتعامل مع الأزمات مثل السيول وغيرها من خلال تحديد أدوار كل الجهات قبل وأثناء وبعد الحدث، والحرص على الدقة والمهارة فى تنفيذ الإجراءات بالتنسيق بين كافة الجهات المشاركة.