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التقارير الرقابية عن القطاع العام أهم موضوعات التوك شو الليلة
الأحد 29 أكتوبر 2017 06:54 م
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توك شو
رحاب صبحى
تناقش برامج التوك شو الليلة، مساء اليوم الأحد، عدد من القضايا والحوارات، يتصدرها مناقشة تقارير المركزي للمحاسبات لشركات القطاع العام.
كما يستضيف أحد البرامج أسطورة المنتخب الهولندي ونادي برشلونة السابق باتريك كلايفرت
باتريك كلايفرت أسطورة المنتخب الهولندى فى " هنا العاصمة" على سى بى سى
يحل أسطورة المنتخب الهولندي ونادي برشلونة السابق باتريك كلايفرت، فى التاسعة مساءً ضيفا على برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة "سي بي سي".
سحر نصر فى " حصرياً مع تغريد حسين" على النيل الدولية
تذيع قناة النيل الدولية فى الحادية عشر مساءً ، اللقاء الخاص الذي قامت بتسجيله الإعلامية تغريد حسين مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لبرنامج "حصريًا مع تغريد حسين".
ويتناول دور سيدات الأعمال في جذب الاستثمارات الجديدة لمصر، والدعم السياسي الذي تحظى به المرأة المصرية، خاصةً من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قناة المحور تحتفل باول جامعة بالعاصمة الإدارية
تقدم قناة المحور فى العاشرة مساء احتفالية وضع حجر الأساس لجامعة العاصمة الدولية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وكامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودكتور حسن راتب رئيس جامعة العاصمة الدولية ومفتى الديار المصرية على جمعة والمستشار أحمد الزند ورئيس جامعة أوكرانيا بمشاركة الفنانة نهال عنبر وعدد كبير من المهتمين بالشأن التعليمى فى مصر.
وتقدم القناة لقطات خاصة وحصرية للعاصمة الادارية الجديدة والجامعة الدولية والتى تم تشييدها على مساحة 300 الف متر مربع وتضم جميع التخصصات فى مجالات العلم المختلفة.
وتعرض قناة المحور كلمات وزير التعليم العالى ودكتور حسن راتب رئيس مجلس امناء الجامعة ولقاءات مع مفتى الديار المصرية السابق على جمعة والمستشار أحمد الزند ونخبة من الحضور.
برنامج 90 دقيقة يفتح الصندوق الأسود لشركات قطاع الأعمال
يفتح مساء اليوم برنامج 90" دقيقة " الذي يذاع على قناة المحور في الثامنة مساء الذى تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، ملفات القطاع العام.
ويستضيف البرنامج النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد.
ويعرض البرنامج تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء الشركات خلال العامين الماضيين ويكشف بالارقام حقيقة القوائم المالية لشركات قطاع الأعمال العام.
كما يجيب البرنامج على السؤال الصعب هل كان لعودة وزارة قطاع الأعمال دورا إيجابيا فى مسار عمل الشركات القابضة أم أنها تسببت فى عبء إضافي.
كما يعرض البرنامج فى فقرة المقدمة مجموعة من التقارير الخبرية والإنسانية التى تهم المواطن المصري وتعكس ما يعيشه بشكل يومي.
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