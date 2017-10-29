تهديدات بغلق أول صندوق استثمار عقاري

هاني توفيق العضو المنتدب لشركة اكيومن لإدارة الاصول

مدحت إسماعيل ودعاء محمود



هدد هاني توفيق العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة الأصول، بغلق صندوق التعمير العقاري الذي تم تأسيسه خلال فترة كأول صندوق في الاستثمار العقاري- حال عدم تعديل لائحة قانون سوق المال، مضيفا بأن القانون به أمور "ساذجة".



وتابع توفيق قائلا: لا يمكن المجازفة بأموال الناس، وهناك بعض البنود القانونية التي تعرقل استثمارات الصندوق، مضيفا أن لائحة القانون تشترط استثمار 30‎%‎ من رأسمال المال، وهي نسبة ضئيلة خاصة في ظل انخفاض قيمة العملة، فضلا عن أنه يشترط كتابه اسم المطور العقاري في نشرة الطرح، مضيفا أن هناك موقع يحتاج إلى مطور معين، ومن ثم فإنه لا يمكن التعاقد مع مطور محدد.



وذكر توفيق خلال كلمته في موتمر المال جي تم ام بجلسته الثالثة، كل مدير الاستثمار ليس لديهم خبرة في التطوير العقاري.



وردا على رؤيته لأصول الجهاز الإداري بعد نقله للعاصمة الإدارية الجديدة، قال إنه يحب تأسيس شركة قابضة تتولى استغلال تلك الأصول، كل على حدة.