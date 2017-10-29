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سيــارات
عز العرب تطرح ستروين سي إليزيه face lift
الأحد 29 أكتوبر 2017 06:20 م
ستروين سي إليزيه face lift
أخر الأخبار
ستروين سي إليزيه face lift
الكشف عن c4 بيكاسو face lift نهاية نوفمبر المقبل
أحمد عوض
طرحت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء ستروين وبروتون وفولفو، رسميا الشكل الجديد من سي إليزيه face lift - فئة A/T Exclusive 6 Gear، بسعر 280 ألف جنيه.
ويأتى الشكل الجديد من ستروين سي اليزيه face lift، مزودا بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، لتولد قوة قدرها 115 حصانا، بعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، بناقل سداسي السرعات أوتوماتيك.
من جهته صرح مصدر داخل مجموعة عز العرب لـ"المال"، أن شركته تستهدف توريد كميات كبيرة من طرازات سي اليزيه face lift داخل السوق نهاية الشهر الحالي،مؤكدًا أن طرح الطرازات الجديدة سيدفع مبيعات ستروين للنمو، كاشفًا عن اعتزام "عز العرب"، طرح الشكل الجديد من ستروين c4 بيكاسو face lift 2018 نهاية نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن الفترة الحالية مناسبة لطرح الطرازات الجديدة من ستروين، بالتزامن مع التحرك النسبى بمبيعات السيارات.
جدير بالذكر؛ أن مبيعات السيارات، شهدت تحركا نسبيا خلال أغسطس الماضي، لتسجل بيع 14 ألف و 102 وحدة، مقارنة بإجمالى مبيعات النصف اﻷول، التي كانت تتراوح ما بين 9و10 آلاف؛وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويأتي الشكل الجديد من ستروين c4 بيكاسو face lift مزودا بمحرك رباعي اﻷسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 155 حصان، بعزم أقصى للدوران 155 نيوتن متر، بناقل خماسي السرعات أوتوماتيك.
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