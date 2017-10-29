EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
8 ملايين يورو منحة أوروبية لتأهيل ترام الإسكندرية
الأحد 29 أكتوبر 2017 06:04 م
الترام
أخر الأخبار
الترام
محمود محسن
وقع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار مع جوهانس هان المفوض الأوروبي لدول الجوار، اتفاقية منحة مساعدات فنية للمساهمة فى إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية بقيمة 8 ملايين يورو، وذلك بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.
صـرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن المنحة تتضمن مساعدات فنية لإعدادات مستندات الطرح والتصميم، وكذلك الاشراف على التنفيذ، لافتا إلى أن التكلفة التقديرية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حوالى 363 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال منحة من المفوضية الأوروبية لتسهيل الاستثمار بدول الجوار، والتي تقدر بـ8 ملايين يورو، وتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 100 مليون يورو، وبنك الاستثمار الأوروبى بـ137.7 مليون يورو، والباقى من الخزانة العامة للدولة.
وأوضــح عرفات أن طول الخط يبلغ حوالي 13.7 كم ويبلغ عدد المحطات 28 محطة، مشيرا إلى أن الخط سيسهم فى زيادة عدد ركاب الترام من 50000 راكب / يوميا حاليا ليصل إلى 230000 راكب / يوميا فى عام 2032، ويضاف إلى ذلك تقليل زمن التقاطر من 9 دقائق حاليا ليصل إلى 3 دقائق، ومن المخطط أن يصل زمن الرحلة إلى 32 دقيقة من فيكتوريا وحتى ميدان المنشية بدلا من ساعة حاليا، الجدير بالذكر أن مدة تنفيذ المشروع سوف تستغرق 3 سنوات.
وأضاف أن المشروع سيؤدى إلى تحسين خدمات النقل بمحافظة الإسكندرية، والتى تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية، فضلا عن المساهمة في حل مشكلات النقل مثل (تكدس وسائل النقل السطحى - الازدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال - التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة).
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا