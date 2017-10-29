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اقتصاد وأسواق
ضبط 13.5 طن مواد غذائية وصناعية مجهولة المصدر بالجيزة
الأحد 29 أكتوبر 2017 05:50 م
محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي
أخر الأخبار
محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي
بدور إبراهيم
ضبطت محافظة الجيزة، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين، 13.5 طن مواد غذائية وصناعية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى.
وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، في بيان له اليوم، إن الحملات تأتى ضمن خطة المحافظة لتحقيق دورها في خدمة وحماية المواطنين من غش بعض التجار.
وأكد أن الحملات استهدفت 5 مصانع تنتج الشاى ومساحيق الغسيل والسناكس والجبن والمخللات والأدوات المنزلية بمركزى أبو النمرس والصف وحى العمرانية ومدينة أكتوبر، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم نظرا للمخالفات التى تم ضبطها.
من جانبه، قال هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه يتم يوميا شن حملات على الأسواق والمحال والمصانع لضبط المخالفين، لضمان وصول السلع الجيدة للمواطنين.
وأشار إلى أن مديرية التموين قد ورد إليها 29347 بطاقة تموين ذكية خلال الشهرين الماضيين، تتمثل فى بطاقات بدل فاقد وبدل تالف وبطاقات مستجدة للمواطنن وقد تم تشكيل مجموعة عمل لتوزيع البطاقات وحرصا على عدم التلاعب بالبطاقات.
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