أجندة الأحداث السياسية الإثنين 30 أكتوبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان

يستقبل السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، غدا الاثنين بمقر المجلس، وفد برلمانى من دولة لاتفيا، بحضور سفيرها فى القاهرة ، ويتناول اللقاء بحث سبل التعاون البرلمانى بين مصر ولاتفيا، وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى كافة المجالات المختلفة الاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها، وإنشاء جمعية صداقة برلمانية ببن البلدين ، وكان وكيل البرلمان قد استقبل منذ يومين، جانيرة باشايفا وكيلة برلمان جمهورية أذربيجان والسفير ترال رضاييف سفير أذربيجان فى القاهرة، بحضور النائب أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية فى البرلمان، مؤكدًا على دعم مصر الكامل للتعاون والتنسيق بين الجانب المصرى والأذربيجانى والحرص على تطوير وتنمية العلاقات بينهما على كافة المستويات ، ويذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب توجه على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى، فى زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، ويضم الوفد المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، والمهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة ماريان عازر، والنائب كريم درويش، والنائب عمرو صدقى، وتستمر الزيارة حتى الخميس المقبل.



تستكمل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام غدا الإثنين ، و يأتي ذلك بحضور أعضاء اللجنة، متضمنا مشروع القانون 127 مادة ، وكانت اللجنة قد تلقت رؤيه كل من المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وغرفة صناعة الإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين .



أعلن الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يحضر للبرلمان غدا الأثنين للرد على كافة استفسارات أعضاء المجلس ، و سيرد على العجز في أعداد المدرسين والفصول الدراسية والتأخر في وصول الكتب المدرسية لبعض المحافظات حتى الآن.





وزراء وحكومة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الاثنين، للعاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة فى فعاليات الجولة الثانية من المؤتمر الوزارى الخاص بالتعددية الثقافية والدينية والتعايش السلمى فى الشرق الأوسط، المقرر عقده على مدار يومى الاثنين والثلاثاء ، ويهدف المؤتمر للتباحث بشأن الأزمات الإنسانية التى تمر بها طوائف وتجمعات دينية وثقافية عديدة فى منطقة الشرق الأوسط، نتيجة النزاعات التى شهدتها المنطقة فى السنوات الماضية، وبحث أفضل السبل لحماية حقوق وحريات تلك الطوائف، من خلال إقامة حوار شامل بين مختلف الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة، لتعزيز مفاهيم التعايش السلمى والتفاهم المتبادل بين كل الطوائف فى المنطقة ، ويشهد المؤتمر مشاركة وزراء خارجية وسياسيين ورجال دين وأكاديميين من الدول المعنية بالمنطقة، من أجل تبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الصلة، متابعا: "من المقرر أن تركز أعمال المؤتمر على دور القيادات الدينية فى الشرق الأوسط فى أزمة اللاجئين، خاصة عملية إعادة إدماجهم باختلافاتهم الدينية والثقافية فى مجتمعات الدول المستضيفة، فضلاً عن الدور المهم لوسائل الإعلام والقيادات الدينية فى الترويج للتعددية الدينية والثقافية بالمنطقة".



تعقد وزارة السياحة غدا الاثنين بأحد فنادق القاهرة ورشة عمل بحضور السفير الياباني تاكيهيرو كاجاوا ويحيى راشد وزير السياحة والدكتور خالد العنانى وزير الأثار واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرى ووزير الأثار السابق وعدد من قيادات القطاع السياحي بمصر، لمناقشة سبل تطوير منطقة الأهرامات ، وكان وزير السياحة عقد اجتماع مع اللواء كمال الدالي الاسبوع الماضي لمناقشة تطوير مشروع ورفع كفاءة منطقة الأهرامات، حيث تم استعراض آخر تطورات المشروع والآثار الإيجابية التي سوف تترتب على هذا التطوير- إلى التطوير الذي ستشهده أيضا منطقة الصوت والضوء.





أحزاب وحركات ونقابات

ينظم صالون حزب الوفد الثقافى، غدا الاثنين، حوارا مفتوحا تحت عنوان "الليبرالية فى مصر وحزب الوفد"، يناقش خلاله عددا من القضايا وتطورات الأوضاع التى تخص الليبرالية فى مصر بوجه عام، وفى الوفد بصفة خاصة ، ويحاضر فى الصالون المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، ويحضره عدد من قيادات الوفد وأعضاء الحزب، وتديره نشوى الشريف، ويشرف عليه المهندس سعيد الفضالى، وتبدأ فعاليات الصالون فى الخامسة والنصف مساء غد الاثنين بمقر الحزب الرئيسى بالدقى ، و كان المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، قد كشف فى وقت سابق عن نيته الترشح لرئاسة حزب الوفد، خلفا للدكتور السيد البدوى الذى تنتهى ولايته قريبا، لافتا إلى أن هناك متغيرات وتفاعلات كثيرة داخل بيت الأمة، وأن هذه المتغيرات ستلقى بظلالها على المرشح لرئاسة الوفد فى الفترة المقبلة ، وأضاف "منصور" فى تصريحات سابقة، أن هناك عدة قضايا رئيسية تشغل بال الوفديين حاليا، ويدور حولها حوار واسع بين الأعضاء والقواعد، يأتى فى مقدمتها حل المشكلات التنظيمية داخل بيت الأمة، وإيجاد حلول سريعة لأزمة مقرات الوفد فى المحافظات المختلفة.



تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماع موسع غدا الاثنين، مع أعضاء الشعبة لإطلاق مبادرة زيادة الدور المجتمعي للتجار والصناع تجاه الأسر محدودي الدخل وسبل تفعيل هذه المبادرة علي مستوى محافظة القاهرة خاصة في ظل الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا ويؤثر علي العديد من الأُسر محدودة الدخل بسبب إنخفاض قيمة الجنيه المصرى مما أدى إلى تحول الأسر المتوسطة إلى أُسر أقل من هذا المستوي ، كما ستناقش الشعبة قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتدوين السعر على المنتجات بداية من يناير المقبل وتداعيات ذلك علي قطاع المستلزمات الطبية.





جامعات

تنطلق فاعلية افتتاح الملتقى العربي للتدريب الإعلامي بالقاعة الكبرى بجامعة القاهرة، غداً الإثنين، الذي تنظمه مجموعة ON AIR Studios وكلية الإعلام بجامعة القاهرة وبمشاركة 20 كلية إعلام من جامعات مختلفة، وبرعاية محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وقناة ON Live ، وستبدأ الفاعلية الساعة العاشرة صباح غد الإثنين بجلسة نقاشية بعنوان "مستقبل الاعلام العربى في ظل التنافسية الدولية"، ويديرها الإعلامي معتز الدمرداش ، و تضم من المتحدثين المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة إعلام المصريين والعضو المنتدب لشبكة قنوات ON وهشام سليمان رئيس شبكة قنوات DMC والدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة والاعلامى أحمد المسلماني، والجلسة الثانية تحمل عنوان "التأهيل والتدريب الإعلامي ومتطلبات سوق العمل" ويديرها الإعلامي عمرو الكحكي، ويشارك فيها الإعلامى اللبناني جورج قرداحي والدكتورة هبة الله السمري وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا، والإعلامي حافظ المرازي والدكتورة منى مراد المدير التنفيذي لمجموعة On Air Studios، ويهدف الملتقى إلى ربط الخبرات الأكاديمية والمهنية لدعم خريجي الإعلام ودارسيه، ووضع آليات للارتقاء بصناعة الإعلام في الوطن العربي مع مناقشة التحديات التي تواجه الإعلام المصري والعربي.