الشركات ترصد عقبات تصدير العقارات

❐ أحمد الدسوقى: لاتوجد ضمانات لسدادغير المصريين للأقساط

❐ محمد بنانى: مطلوب كتيبات بالقوانين والتشريعات لمدن المجتمعات وتعريف العملاء بها

❐ كريستين صليب: تعديل العقود لتتلاءم مع المتطلبات.. والتفضيل لـ«الجاهزة» فقط

❐ حاتم عماد: يجب تسهيل الإجراءات وسرعة إنهاء

التصاريح

❐ أحمد شندى: البيع للمصريين بالخارج أسهل.. ويجب تشديد آليات الرقابة على الشركات غير الجادة

❐ محمود حليمو: هناك دول تشترط موافقة الوزارات والجهات على المشروعات قبل الترويج لها

