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اتصالات وتكنولوجيا
سناب شات تخسر مبالغ طائلة بسبب النظارات الشمسية
الأحد 29 أكتوبر 2017 05:40 م
سناب شات
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سناب شات
سمية كمال
كشف موقع "تك كرانش" الأمريكى فى تقرير جديد عن أن 0.08% فقط من مستخدميه سناب شات اشتري النظارات الشمسية الذي طرحتها الشركة.
وأكد المصدر ذاته أن مئات الآلاف من النظارات السناب شات فى المستودعاتها لم يقبل عليها أحد، وذلك بعد أن قامت الشركة بطرحها، وإثارة الضجة حولها.
وأضاف أن أكوام ضخمة من النظارات الشمسية التي يتم تجميعها، لم يتم تباع مما يسهم في تكاليف وخسائر هائلة للشركة.
وتظهر البيانات الداخلية أن أقل من 50 % من المشترين فقط، قاموا بالاحتفاظ بالنظارات بعد شهر من الشراء، ويرجع ذلك إلى أنها دون المستوى من حيت الجودة والمحتوي.
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