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بنـــوك
بنك مصر يستعد لإطلاق التمويل العقارى للمصريين بالإمارات
الأحد 29 أكتوبر 2017 05:29 م
عاكف المغربى وشريف البحيرى بنك مصر
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عاكف المغربى وشريف البحيرى بنك مصر
فى مرحلة تهيئة النظام التكنولوجى بفروعه فى الدول الخليجية
محمد سالم
قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه فى المراحل النهائية لإطلاق منتجه الخاص بالتمويل العقارى للمصريين العاملين فى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يدرس إمكانية توسيع نطاق الاستفادة لتشمل دول خليجية أخرى عبر شركائه من البنوك المراسلة فى مرحلة لاحقة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن البنك يقوم، حاليا، بتدشين وتهيئة النظام التكنولوجى بفروعه فى الدولة الخليجية تمهيدا لتفعيل المنتج الجديد فى أقرب وقت، مشيرا إلى أنه سيتيح تمويل المصريين بها، بغرض تملك العقارات فى مصر.
يذكر أن نائب رئيس البنك قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن قيمة التمويل تتراوح بين 200 ألف وحتى 5 ملايين جنيه بنسبة لا تزيد عن %70 من قيمة العقار، ويبلغ الحد الأقصى لمدة التقسيط 10 سنوات.
وأوضح المغربى أن التمويلات سيتم منحها بضمان رواتب المصريين هناك، التى سيتم استقطاع قيمة القسط الشهرى منها وتحويله عبر فروع بنك مصر بالإمارات، وهو ما يعزز من وضع السيولة الأجنبية بمصرفه، ويساعد على تلبية الطلب عليها.
وتوقع أن يحقق المنتج نجاحا جيدا بناء على دراسات السوق التى أجراها البنك، فى ظل تواجد قرابة 300 ألف مصرى بالإمارات لا يملكون الحصول على قروض عقارية نظرا لإقامتهم فى الخارج، وتحول وضع العقار فى مصر لوسيلة استثمارية جيدة بالنسبة لهم عقب تحرير سعر الصرف لتراجع قيمته، فضلا عن أن الحكومة المصرية أعلنت الشهر الماضى عن طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن الذى يتيح بيع أراضى وعقارات للمصريين بالخارج.
يشار إلى أن بنك أبوظبى الوطنى طرح منتجا مماثلا نهاية العام قبل الماضى عبر مصرفه الأم بالإمارات يتيح تمويل بنسبة %70 من قيمة الوحدة بحد أقصى 10 ملايين جنيه وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات،
ويتوسع بنك مصر فى تدشين خدمات جديدة عبر فروعه الخارجية، وأعلن مؤخرا عن تمكين الأفراد والشركات المصرية بالإمارات من سداد رسوم ومستحقات الحكومة المصرية عبر فروعه الخمسة التى يمتلكها بإمارتى «دبى» و«أبوظبى».
ولفت «المغربى» إلى أن الخدمات المقدمة تهدف لزيادة وعى المصريين بتواجد البنك الحكومى فى الدولة الخليجية والمنتجات التى يقدمها خاصة بعد تطوير شبكة فروعه هناك بشكل كبير مؤخرا.
وأكد نائب رئيس بنك مصر، سعى مصرفه للتوسع بشكل قوى فى مجال تمويل الإسكان وفق شروط مبادرة البنك المركزى التى تنص على منح قروض لمحدودى ومتوسطة الدخل بفائدة متناقصة 7 و %8 على التوالى، مشيرا إلى أن خطة العام المالى الجارى 2017-2018 تستهدف ضخ ما يقرب من 1.2 مليار جنيه فى التمويل العقارى بواقع 100 مليون جنيه شهريا، ليصل إجمالى المحفظة إلى 2.6 مليار مقارنة بنحو 1.4 مليار بنهاية شهر مارس الماضى.
بنك مصر
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