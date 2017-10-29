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عقـــارات
المصريين للإسكان: صناديق الاستثمار هياكل معطلة بالسوق المحلية
الأحد 29 أكتوبر 2017 05:07 م
هاشم السيد
أخر الأخبار
هاشم السيد 2
السيد: تفعيل عمل أول صندوق عقاري خلال أيام
دعاء محمود و مدحت إسماعيل:
قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إن صناديق الاستثمار العقارية هياكل معطلة بالسوق المحلية، موضحا أنها متواجدة في جميع دول العالم باستثناء مصر، التي لديها نموذج واحد فقط، واجه العديد من الصعوبات لتأسيسه.
وأضاف خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر التطوير العقاري الثاني، الذى نظمته شركة المال جى تى إم، أن صناديق الاستثمار العقارية تحتاج إلي آلية واضحة للعمل في مصر، خاصة وأنها أداة محترفة لإزالة القبح المعماري، ولديها القدرة علي حل المشاكل المتعلقة بالمطوريين العقاريين، وتنظم مهنتهم.
ولفت إلي أن صندوق الاستثمار آلية هامة للتمويل، ومع المشروعات القومية العقارية التي تدشنها الحكومة فإن هناك احتياج لتلك الصناديق، مشيدا بالتجربة الماليزية في جذب هذه النوعية، ما ساهم في حل أزمة العشوائيات.
وأشار إلي أنهم واجهوا صعوبات عديدة لتأسيس صندوق الاستثمار، بسبب الإجراءات الحكومية الكثيرة، حتي وصلت الفترة الزمنية للتأسيس لنحو 6 أشهر، كاشفا عن أنه من المقرر تفعيل العمل بالصندوق خلال أيام.
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