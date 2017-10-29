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استثمار
وطنية سيناء تستعد لإنشاء مشروعين بمدينة بئر العبد
الأحد 29 أكتوبر 2017 05:06 م
عبدالفتاح حرحور
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عبدالفتاح حرحور
الأول للبلاستيك وآخر لحفظ المواد الغذائية
حرحور: 150 مليون جنيه قيمة الاستثمارات.. وقربياً وضع حجر الأساس
مدحت إسماعيل ـ أمانى العزازى
قال عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، انتهت من عمل الدراسات الجدوى الاقتصادى، لتدشين مشروعين فى منطقة بئر العبد، باستثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه.
وأضاف أن المشروع الأول مصنع بلاسيتك، والثانى لحفظ المواد الغذائية والأطعمة المجففة، ووضع حجر الأساس قريبًا.
جاءت تصريحات حرحور لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى عقدته شركة قناة السويس للحاويات، بمناسبة انتهاء الشركة من إنشاء مدرسة التعليم الثانوى، بقرية بالوظة بمحافظة شمال سيناء، وتسليمها لوزارة التربية والتعليم.
وأنشأت الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، بغرض الاستثمار والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، من خلال إقامة وتنفيذ مشروعات فى مجالات الاستثمار والتنمية الصناعية والزراعية والسياحية والإنتاجية والتعدين والخدمية.
يساهم فى الشركة كل من بنك الاستثمار القومى بنسبة %47.1، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 42.9%، والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بنسبة %7.1، ومحافظة شمال سيناء %2.9، ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 10 مليارات جنيه، ورأس مال المصدر 1.4 مليار جنيه، وبلغ بعد زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب إلى 2 مليار جنيه.
وذكر محافظ شمال سيناء، أن الشركة تتنظر موافقة اللجنة العليا للاستثمار، للبدء فى تنفيذ الإجراءات اللازمة، والحصول على الموافقات الأمنية، مضيفاً أن منطقة بئر العبد فى حاجة إلى استثمارات كبيرة، لا سيما فى الفترة الحالية نظراً لما تعانيه المحافظة من ظروف أمنية، خارجة عن إرادة الجميع.
من جانبه قال يان بوزا، مدير محطة حاويات شرق بورسعيد، إن شركته تدرس حاليا تشغيل ساحه تخزينية فى مدينة 6 أكتوبر، لخدمة عملاء المحطة، لافتاً إلى أن الشركة تعكف حالياً على استطلاع رأى عملائها الراغبين فى تخزين الحاويات بمنطقة 6 أكتوبر، على أن يعقبها نقل خدمات المحطة إلى المنطقة.
من جانبه، أكد عبد الخالق عياد، رئيس مجلس إدارة شركه قناة السويس للحاويات، أن الشركة فى انتظار رد الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، على طلب قدمته " قناة السويس للحاويات" خلال الفترة الماضية، لإقامة مشروع لوجستى على مساحة 450 مترًا، جنوب المحطة، لخدمة توسعات الشركة.
وأضاف، أنه أرسل الطلب إلى الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس، منذ حوالى شهرين، ولم يتلق رد حتى الآن.
وأهدت شركة قناة السويس للحاويات، أول مدرسة ثانوى عام بقرية بالوظة بمركز بئر العبد بشمال سيناء، والتى أنشأتها الشركة، انطلاقا من المسئولية التى تتحملها الشركة تجاه المجتمع، وإيمانها بأهمية التعليم، بتكلفة إجمالية مليون دولار، وأقيمت على مساحة 2500 متر مربع، وتستوعب 450 طالبًا، ويتكون المبنى الرئيسى لها من 5 طوابق، وتضم 11 فصلًا تعليميًا، ومكاتب إدارية ومعمل للحاسب الآلى ومعمل علوم، مجهزين بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وقاعات التعليمية.
يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات أطلقت عام 2007 مبادرة «تعليم أفضل من أجل مستقبل أفضل» ونفذت خلالها مشروعات هادفة لتطوير البنية التحتية للتعليم فى مصر، وشملت ترميم وتجديد وتجهيز مدارس على مستوى محافظتى بورسعيد وشمال سيناء.
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