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استثمار
القابضة للسياحة: أوراسكوم تنهي تطوير منطقة الصوت والضوء قبل نهاية 2018
الأحد 29 أكتوبر 2017 05:01 م
ميرفت حطبة
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ميرفت حطبة
المال ــ خاص
قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة OTMT، تستهدف الانتهاء من تطوير وتنمية منطقة عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول قبل نهاية 2018.
وأضافت حطبة أن «أوراسكوم» دخلت فى شراكة مع شركة بريزم انترتينمنت التى فازت بمشروع تطوير الصوت والضوء، الذى تديره شركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة، قبل عامين بتكلفة استثمارية مقدرة بحوالى 50 مليون دولار، مقابل استغلال المنطقة لمدة 20 عاما.
وأعلنت أوراسكوم للاتصالات والإعلام الأسبوع الماضى، أن مجلس إدارتها وافق مبدئيًا على توصية لجنة الاستثمار بشأن الاستثمار فى مشروع تطوير وتنمية وإدارة عرض الصوت والضوء بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات وأبو الهول، وتطوير المنطقة المخصصة للعرض، وإدارة الأنشطة والخدمات المرتبطة بها.
وتشمل توصية اللجنة، دخول «أوراسكوم» للاستثمار فى المشروع لمدة 20 عامًا مقابل استثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، وذلك بالشراكة مع «بريزم إنترناشيونال».
يذكر أن شركة «بريزم إنترناشيونال» صاحبة الحق الحصرى فى تطوير وتنمية وإدارة عرض الصوت والضوء بموجب المزايدة العامة، والتى تمت ترسيتها عليها، وبموجبها تم توقيع عقد تطوير وإدارة عرض الصوت والضوء مع شركة مصر للصوت والضوء، على أن يتم تأسيس شركة مساهمة مصرية مع بريزم إنترتينمنت (شركة شقيقة لبريزم إنترناشيونال) تمتلك أوراسكوم %70 من رأسمالها المصدر.
يشار إلى أن شركة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا، مملوكة بنسبة %51 لشركة otmti التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ولديها أذرع استثمارية بمجالات مختلفة، من ضمنها شركة بلتون المالية القابضة، بالإضافة إلى أوراسكوم تليكوم فينشرز، ويبلغ رأسمالها المصدر نحو 2.2 مليار جنيه، موزعًا على 5.2 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.42 جنيه.
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