EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
وزير التعليم أمام البرلمان للرد على 40 طلب إحاطة
الأحد 29 أكتوبر 2017 04:57 م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
سابس يتحالف مع صندوق إماراتى لتأسيس جلوبال التعليمية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ياسمين فواز
أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، عن عقد لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، اجتماعا غدًا الإثنين، بحضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، للرد على 40 طلب إحاطة من النواب.
ومن المقرر أن تستمع اللجنة خلال اجتماعها، إلى وزير التعليم، بشأن قراراته الأخيرة، وخطواته نحو تطوير منظومة التعليم، ومنها نظام الثانوية العامة الجديد، وتأجيل العمل بالمدارس اليابانية.
من جانبها أكدت النائبة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن تناقض قرار وزير التعليم، بإلغاء الامتحانات الشهرية، مع السياسة التي سبق أن انتهجها الوزير بالنسبة للثانوية العامة، هي عدم الاعتماد على الامتحانات ودرجات سنة واحدة لتقييم الطلاب، وإنما تقسيم ذلك على 3 أعوام.
وأكدت، أن اللجنة ستناقش الوزير، في القرار الخاص بإلغاء الاختبارات الشهرية، مشيرة إلى أن هناك 40 طلب إحاطة من النواب إلى وزير التربية والتعليم، ومناقشتها خلال الاجتماع، مؤكدة أن أبرز طلبات الإحاطة كانت لتأخر تقديم مشروع قانون التعليم، وتأجيل العمل بالمدارس اليابانية، وعرض خطوات محددة للمرحلة المقبلة.
التعليم
التعليم العالي
التعليم التكنولوجي
وزارة التربية والتعليم
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا