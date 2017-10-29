صعود 4 بورصات عربية بقيادة السعودية ومصر

صعود البورصات

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة الرياض - بفضل أسهم البتروكيماويات ونتائج فاقت التوقعات من شركة الاتصالات السعودية - ومصر وهبطت بقية بورصات الخليج وسط تداولات ضعيفة.



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بحوالى 0.7 % ليرتفع إلى 6956 نقطة فىبورصة الرياض مع ارتفاع أسعار أسهم شركات البتروكيماويات بعد الارتفاع القوي لأسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي حيث سجل خام برنت 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2015 كما تقدم سعر سهم شركة الاتصالات السعودية 3.6 %.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.5 % ليتجاوز 14024 نقطة مع صعود سعر سهم شركة جلوبال تليكوم القيادي 4.1 % وارتفع سعر سهم شركة مصر للألومنيوم 0.7 % .



كما تقدم مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 4967 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة أيضا بلغت حوالى 0.1 % ليتوقف عند 8134 نقطة مع صعود سعر سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات 1 % بفضل ارتفاع أسعار النفط وصعد سعر سهم شركة قطر لنقل الغاز التي تستفيد أيضا من ارتفاع أسعار النفط والغاز بأكثر من 3.2 % ولكن سعر سهم بنك قطر الأول هوى 3.3 % بعد أن أعلن البنك عن تفاقم صافي الخسائر في 9 شهور ليصل إلى 139.6 مليون ريال (28.4 مليون دولار).



أما بقية بورصات الخليج فقد خسرت نسب طفيفة مع هبوط مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.3 % ليصل إلى 3640 نقطة مع هبوط 8 من الأسهم العشرة الأنشط ولم يرتفع أي منها .



وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.2 % لينزل إلى 6608 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة زين للاتصالات 3.3 % .



وانخفض مؤشرا بورصتى أبوظبى و البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منهما ليستقرا عند 4463 نقطة و 1277 نقطة على الترتيب.

