أبرز توصيات مؤتمر تصدير العقار

محمود زكي

انتهى مؤتمر التطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه "المال جي تي إم" لعدد من التوصيات، للسماح بتصدير العقار للخارج جاء أبرزها

1- وضع خريطة عالمية لمشاركة الشركات العقارية بالمعارض الدولية.

2- التواصل مع شركات التسويق العالمية لعرض المشروعات المنفذة في مصر.

3- حوافز لدعم المطوريين العقاريين في المعارض الدولية.

4- إزالة العقبات الخاصة بتسجيل العقار.

5- إقرار بعد التشريعات التي من شأنها مساعدة الشركات في تصدير مشروعتها.



6- العمل على إيجاد اليه لتمويل العملاء غير المصريين.

7- إزالة معوقات الصناديق العقارية والتعاون مع الصناديق العالمية.



