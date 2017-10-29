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عقـــارات
أبرز توصيات مؤتمر تصدير العقار
الأحد 29 أكتوبر 2017 03:55 م
أمجد حسنين 3
أخر الأخبار
أمجد حسنين 33
محمود زكي
انتهى مؤتمر التطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه "المال جي تي إم" لعدد من التوصيات، للسماح بتصدير العقار للخارج جاء أبرزها
1- وضع خريطة عالمية لمشاركة الشركات العقارية بالمعارض الدولية.
2- التواصل مع شركات التسويق العالمية لعرض المشروعات المنفذة في مصر.
3- حوافز لدعم المطوريين العقاريين في المعارض الدولية.
4- إزالة العقبات الخاصة بتسجيل العقار.
5- إقرار بعد التشريعات التي من شأنها مساعدة الشركات في تصدير مشروعتها.
6- العمل على إيجاد اليه لتمويل العملاء غير المصريين.
7- إزالة معوقات الصناديق العقارية والتعاون مع الصناديق العالمية.
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