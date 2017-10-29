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اتصالات وتكنولوجيا
تطبيق لعمرو أديب على المتاجر الإلكترونية
الأحد 29 أكتوبر 2017 02:35 م
عمرو أديب 22
أخر الأخبار
أديب 22
سمية كمال
أطلقت شركة جود نيوز بالتنسيق مع الوكالة الإعلانية برومو ميديا تطبيقًا جديدًا يحمل اسم برنامج "كل يوم" الذي يقدمه عمرو أديب، يوميًا على قناة أون تي فى، ليعد الأول بالسوق المحلية.
ويشتمل التطبيق على عدة أقسام، منها اشهر الهاشتاجات المتداولة من خلال البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسم خاص بتقسيم حلقات البرنامج إلى مقاطع فيديو تحمل عنوان كل حلقة، بالإضافة إلى آخر خاص بمتابعة البث المباشر للحلقة.
وعلمت "المال" أنه جارٍ إطلاق البث التحريبي للبرنامج عبر المتاجر الإلكترونية، ويمكن تحميله علي الهواتف الذكية، وأنه لا يزال فى مرحلة التطوير.
يذكر أن جود نيوز للإنتاج يملكها الإعلامي ورجل الأعمال، عماد الدين أديب، وتتكون من عدة شركات متخصصة فى مجال الإعلام والترفيه.
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