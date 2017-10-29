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الإسكندرية
الصناعة والتجارة: المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية
الأحد 29 أكتوبر 2017 02:32 م
وزارة الصناعة و التجارة
أخر الأخبار
وزارة الصناعة و التجارة
معتز محمود
قال مدحت مسعود ممثل وزارة التجارة والصناعة، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قاطرة التنمية ومحور اهتمام السياسات الاقتصادية، والتى تهدف لتخفيض معدلات البطالة فى الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وأضاف خلال كلمتة الافتتاحية بمؤتمر دعم الوظائف الخضراء بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تكتسب اهميتها من مجموعة من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار مسعود الى أن رئيس الوزراء فى أبريل الماضى اصدر قرارا بتشكيل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية،حيث تم ضم عدة جهات للكيان الجديد كمركز تحديث الصناعة وغيره ليكون له شخصية اعتبارية.
وأشار ممثل وزارة التجارة والصناعة الى أن الهدف من ذلك أن يتولى هذا الجهاز وضع الخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال.
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