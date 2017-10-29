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رياضة
الأهلى يبدأ غدا الاستعداد لموقعة الوداد
الأحد 29 أكتوبر 2017 02:28 م
موقعة الوداد
أخر الأخبار
موقعة الوداد 6
طبيب الفريق يحدد موقف المصابين خلال المران
على المصرى:
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لتدريباته فى التاسعة من صباح غدا الإثنين، بعد الراحة التى منحها حسام البدري، المدير الفني للفريق، اليوم الأحد، من التدريبات، عقب خوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس السبت، أمام الوداد البيضاوى المغربى.
ويستأنف الفريق تدريباته، صباح الاثنين، على ملعب "مختار التتش"، بمقر النادى بالجزيرة، استعدادًا لمباراة العودة، يوم السبت المقبل، والتى ستقام على ملعب "محمد الخامس"، بمدينة الدار البيضاء المغربية، ويديرها الحكم الجامبي باكاري جاساما، ويعاونه كل من جيان كلود برموشاهو، وماراوا رانجي مساعدين له.
ومن المنتظر أن يخضع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، لفحص طبى، على هامش مران الغد، بعدما شارك في الشوط الثاني من مباراة أمس السبت، إلا إنه خرج قبل النهاية ؛ بسبب معاناته بشد في عضلات الظهر.
وقرر الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وضع برنامج طبي للاعب للتخلص من آلام الظهر، واللحاق بلقاء الإياب، إلا أن الأمر يبدو صعبًا، وفقًا لتأكيدات مصادر بالجهاز الطبي للقلعة الحمراء.
وأعلن طبيب الفريق، إن رامي ربيعة مدافع النادى الأهلى، سليم تمامًا ولا يعاني من أي إصابات، وجاهز لخوض مباراة العودة، فيما سيؤدى علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، بعض التدريبات التأهيلية خلال الأيام المقبلة؛ حيث يعاني من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، لكنه لن يمنعه من لقاء السبت المقبل.
وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، بهدف لكل فريق، ويحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من لقاء الذهاب، من أجل الحصول علي دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي
رياضة
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