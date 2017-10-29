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اقتصاد وأسواق
التموين تمهل شركات الكروت 48 ساعة لحل مشكلات البطاقات
الأحد 29 أكتوبر 2017 02:13 م
وزير التموين علي مصيلحي
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وزير التموين علي مصيلحي
المصيلحي: التقرير سيحدد تجديد عقود الشركات من عدمه
محمد مجدي
طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور، شركات سمارت وإيفيت، وفرست داتا، المسئولة عن البطاقات التموينية الذكية، بضرورة تقديمها مذكرة بالخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير البطاقات، وذلك خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم الأحد.
وقال وزير التموين، في تصريحات صحفية، خلال اجتماع عقده اليوم مع ممثلي ورؤساء الشركات، أن تلك المهلة ستحدد تجديد عقود الشركات الثلاث حتى 30 يونيو 2018 من عدمه.
وأضاف المصيلحي، أنه تمت مناقشة تحسين خدمات كروت التموين الذكية وتقليل وقت إصدار بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة إلى أخرى، لأن المواطن هو محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها ومستواها هو المؤشر الحقيقي لنجاح الشركات من عدمه.
وكلف المصيلحي، شركات الكروت الذكية بتتبع المشكلات التي تؤدي إلى توقف البطاقة الذكية عن العمل مع ضرورة إحاطة المواطن بسبب المشكلة، وبحث مع الشركات أليات التعامل في الفترة القادمة بين الشركات بعضها ببعض فيما يخص تبادل المعلومات وكذلك وضع آلية صيانة جميع النهايات الطرفية للمنظومة سواء كانت مكتب التموين أو ماكينات البدالين أو المخابز والتأكد من سلامة هذه النهايات الطرفية.
يذكر أن شركات تطبيقات الكروت الذكية تقوم بتشغيل وإدارة نحو 20 مليون بطاقة تموينية تقدم من خلالها الدولة دعما في السلع والخبز تبلغ قيمته 80 مليار جنيه سنويا.
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