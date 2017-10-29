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بنـــوك
847 مليون جنيه أرباح الإمارات دبى الوطنى بنهاية سبتمبر
الأحد 29 أكتوبر 2017 01:53 م
بنك الإمارات دبي الوطني
أخر الأخبار
بنك الإمارات دبي الوطني
•إجمالى الودائع 38.2 مليار جنيه.. والقروض 19.3 مليار
•محفظة الأصول تسجل 51.6 مليار جنيه
أمنية إبراهيم
كشف بنك الامارات دبي الوطنى - مصر، عن بعض مؤشرات الاداء المالية بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، على هامش المؤتمر الصحفى الذي ينظمه البنك اليوم الاحد للاعلان عن تقاصيل الشراكة مع نادى برشلونة بحضور نجم النادى السابق باتريك كلايفرت.
وكشف الامارات دبي عن وصول محفظة أصوله الى 51.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وصافى محفظة القروض 19.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الودائع 38.2 مليار.
وقال البنك في بيان إن صافي الربح المحقق بنهاية سبتمبر 2017 بلغ 847 مليون جنيه، واجمالى رأس المال 5.2 مليار.
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