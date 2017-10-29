التمويل الدولية: مصر طبقت زيادات جريئة لأسعار الكهرباء

مؤسسة التمويل الدولية

ديمتريس تسيتسيراجوس: المشاركة فى تنفيذ 13 محطة طاقة.. أكبر استثمار لنا بمصر



سمر السيد



قال ديمتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن مشروع تنفيذ 13 محطة طاقة شمسية بالقرب من مدينة أسوان يعتبر أكبر استثمار للبنك فى مصر ويأتى انعكاساً لالتزامهم فى الحد من التغير المناخى باللجوء للطاقة المتجددة وإطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية الهائلة لمصر.



وأضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته مؤسسة التمويل الدولية اليوم بمناسبة نجاحها فى الإغلاق المالى لمشروع تنفيذ 13 محطة للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أن هناك رؤية لدى الحكومة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يوليو 2017 طبقت عدة زيادات جريئة لأسعار الكهرباء وتم خفض دعم الطاقة بدرجة كبيرة، كما أدى تحول الاستثمارات الجديدة من القطاع العام إلى الخاص لإيجاد حيز مالى لبناء شبكة أمان حديثة.



وأضاف أن الإصلاحات الشجاعة التى تمت فى خضم فترة قاسية شهدت تعويم العملة وإجراء تعديلات فى السياسة المالية لكنها كانت فى غاية الأهمية لتعزيز استثمارت القطاع الخاص فى قطاع الطاقة المصرى، مشيرا إلى أن هذه المشاريع جاءت نتيجة لما يزيد على عامين من التعاون مع البنك الدولى ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.



وذكر أن المشروع يعتبر الأكبر لمحطة للطاقة الشمسية فى العالم، كما يسهم فى إيجاد أسواق جديدة ودخول العديد من المستثمرين ويهدف لخفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء والحد من الاعتماد على الوقود الإحفورى وتوفير الطاقة الأساسية المستمدة من المصادر المتجددة.



ولفت إلى أن المشروع شمل العمل بين العديد من المؤسسات المالية الإنمائية من كل من أوروبا وآسيا وافريقيا والشرق الأوسط وشركات إقراض تجارى من الصين والاردن، لافتا إلى أن تواجد العمل بأسوان مهم جداً فى ظل أنها تعتبر أعلى معدلات البطالة والفقر فى البلاد.



وأشاد بالدور الذى قامت به الحكومة منذ إجرائها الإصلاحات الاقتصادية الجريئة وحتى الآن، وأكد أنه من الشرف مشاركة مؤسسة التمويل الدولية مع مصر فى التحول الاقتصادى.