دايس تستأجر مصنع تابع لكايرو قطن سنتر لمدة ثلاث سنوات

دايس



رجب عزالدين:



أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، استئجارها أحد مصانع شركة كايرو قطن سنتر، لمدة ثلاث سنوات، مقابل 250 ألف جنيه شهريا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن قيمة العقد ستزيد إلى 350 ألف جنيه، بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإيجار.



وقالت إن الايجار يتيح فرصة هائلة لزيادة إنتاج قطاع الحياكة، وتلبية طلبات العملاء الجدد، وزيادة المبيعات للعملاء الحاليين، مع تخصيص جزء فى الطاقة الجديدة لدعم قطاع التجزئة.



وأضافت أن التوسع فى قطاع الحياكة، يمكن دايس من زيادة إنتاج قطاعى الصباغة والطباعة، وهو أحد القطاعات الهامة للشركة.



وقالت الشركة إن السعر الاسترشادي لأسهمها المقرر طرحها بالبورصة المصرية سيتراوح بين 22.6 و27.1 جنيه للسهم.



وأوضحت أنها تقوم حالياً باتخاذ إجراءات الطرح العام والخاص لعدد 33.04 مليون سهم، بما يعادل 62.35% من أسهم الشركة بالبورصة المصرية.



وأضافت في بيان صادر عن هيرمس - مستشار الطرح، أنه من المقرر تنفيذ عملية الطرح من خلال شريحتين، تتمثل الأولى في طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين، وأيضاً الأفراد ممن يتمتعون بكفاية رأس المال، فيما تتضمن الشريحة الثانية طرحاً عاماً للجمهور بالسوق المصرية.



وحصلت الشركة على الموافقات الرقابية اللازمة للقيد بالبورصة المصرية، تحت رمز (DSCW.CA).



من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، دايس ناجي توما: "نجحنا في توظيف مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر، في ظل تعويم الجنيه المصري، ونحن قادرون على مواصلة معدلات نمو جذابة في السوق المحلية، وأيضاً أسواق التصدير".



وتمتلك دايس حصص الأغلبية في 9 شركات تابعة، تتمثل في الإسكندرية للملابس الجاهزة، ومصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، والصباغون المتحدون، وماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو، وتكستايل برنت بلس للطباعة، وأرت للتجارة والتوكيلات، إلى جانب المصرية لتصنيع وتجارة الملابس.



وتستهدف الشركة خلال أيام، طرح 33 مليون سهم للتداول بالبورصة تمثل 62.35% من رأسمالها.



جدير بالذكر أن الجمعية العامة غير العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة، وافقت مطلع أغسطس، على زيادة رأس المال المصدر من 28 مليون جنيه إلى 53 مليون جنيه، بزيادة 25 مليون جنيه، على أن يقتصر الاكتتاب لصالح 3 من المساهمين.



وفي 20 سبتمبر الماضي، قالت البورصة المصرية إنه سيتم إدارة أسهم دايس للملابس الجاهزة بعد زيادة رأس المال إلى 53 مليون جنيه، اعتباراً من 24 سبتمبر الماضي.



يبلغ رأسمال الشركة 53 مليون جنيه، موزعاً على 53 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

