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عقـــارات
هشام شكري: أزمة الإقامة عائق أمام نجاح التصدير العقاري
الأحد 29 أكتوبر 2017 01:25 م
هشام شكري - مؤتمر المال
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هشام شكري - مؤتمر المال
مدحت اسماعيل وأسماء السيد
حدد هشام شكري رئيس مجموعة رؤية، عددًا من التحديات التى من الممكن أن تمثل عائقًا امام اختراق مصر سوق التصدير العقاري، وهي عوامل تتمثل فى إقامة المستثمر فى مصر وعدم تسويق المنتج العقاري المصري بشكل كاف.
ولفت خلال كلمته بمؤتمر " نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقاري"، الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، إلى أن هناك مجموعة من الحوافز يجب تقديمها لنجاح الخطوة منها دعم المطورين بتواجدهم في المعارض الدولية كنوع من الترويج، إضافة الي تحديد البلاد المستهدف اجتذابها ووضع خطة لكيفيه جذب عملاء، إضافة للعمل على استغلال استقرار مصر السياسي في التسويق للبلاد غير المستقره كالعراق وليبيا.
الاستثمار العقاري
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