أمجد حسنين: 3 عوامل تعيق التمويل العقاري

أمجد حسنين 33

محمود زكي:



قال المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب، إن التشريعات لا تسمح لشركات التطوير العقاري، بالتمويل العقارى.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه "المال جي تي إم" أن هناك ثلاث نقاط لحل أزمة التمويل العقاري، وهى رفع سقف التمويل للوحدات إلى ٥ مليون جنيه، وإلغاء قرار منع تمويل العقار تحت الإنشاء، والسماح للبنوك بتحديد نسبة للشركات المراد تمويلها.



ولفت إلى أنه يجب وضع أليات لتصدير العقار، ووضع تشريعات تسمح بذلك.

