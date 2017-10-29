سري الدين: آلية تطبيق القوانين أكبر مشكلة أمام الاستثمار

هاني سري الدين

مدحت إسماعيل وأسماء السيد



قال الدكتور هاني سري الدين رئيس مكتب سري الدين وشركائه، إن المشكلة الحقيقية التي تواجه الاستثمار في مصر تتمثل في تطبيق القوانين والتشريعات، لافتا إلى أن هناك العديد من التشريعات المشجعة للاستثمار لكن تطبيقها من جانب الجهات الحكومية حولها لمشكلة أمام المستثمر أو الموطن.



وتابع قائلا": عملت لمدة 3 سنوات على قانون البناء والتراخيص وبعد صدوره تم الاكتشاف أن ليس به مشاكل لكن تعنت المحليات اكد انها سبب رئيسى في مشكة التراخيص.



جاءت تصريحات سري الدين خلال ادارته للجلسة لأولي من موتمر المال جي تي ام، وردا علي تصريحات رئيس لحنة الاسكان بمجلس النواب وقوله إن التشريع عائق رئيسى للنشاط العقاري.



واشار سري الدين إلى أن البرلمان خاصة لجنة الاسكان أن يكون دورها الرئيسى المراقبة وتفعيل القوانين اكثر من التشريع خاصة الفترة الحالية.









