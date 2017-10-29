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عقـــارات
الأولى للتمويل: تحديد المشروعات العقارية المراد تصديرها ضرورة
الأحد 29 أكتوبر 2017 01:12 م
حسن حسين 999
أخر الأخبار
الأولى للتمويل العقاري 669
محمود زكي:
قال حسن حسين، رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري، إنه يجب وضع خطة للمشروعات المراد تصديرها، مثل مدينة الجونة، التي تشهد مبيعات للعملاء بالخارج، بالإضافة إلى أنه يمكن تصدير الوحدات التجارية والإدارية بمدن مثل القاهرة والإسكندرية.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه "المال جي تي إم" أن شركة الأولى تتفاوض مع شركات تسويق لبيع وحدات للعملاء بالخارج.
وأكد أن هناك طفرة حدثت بقطاع التمويل العقاري خلال الفترة الماضية، وذلك مع تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري.
ولفت إلى أن شركات التمويل العقاري ليس لديها تخوف من السوق العقارية، وكذلك تمويل العملاء.
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