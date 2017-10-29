حسنين: يجب زيادة تمويل مبادرة المركزي للوحدات العقارية

أمجد حسانين

محمود زكي:



قال المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب للتطوير العقاري، إنه يجب زيادة مبادرة البنك المركزي لتمويل الوحدات العقارية لأكثر من ٩٥٠ ألف جنيه، مع زيادة نسبة الفائدة لشرائح أكبر.



وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه "المال جي تي إم" أن قرارت البنك المركزي لا تسمح بتمويل وحدات عقارية تحت الإنشاء.



وأشار إلى أننا نتعامل بقوانين وتشريعات عفى عليها الزمن، ولا تسمح بفكرة تصدير العقار للخارج، مشيرا إلى أن ٥٠٪ من مبيعات الشركة لعملاء بالخارج، دون دعم من الدولة.

