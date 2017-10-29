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عقـــارات
سري الدين: 6 مشكلات يجب حلها قبل تصدير العقار
الأحد 29 أكتوبر 2017 12:53 م
هانى سرى الدين
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هانى سرى الدين
فريق المال
قال الدكتور هاني سري الدين مؤسس رئيس مكتب سري الدين وشركائه، إن فكرة تصدير العقار للخارج هي إحدى الوسائل المهمة لدعم الاقتصاد، لافتا إلى أن الفكرة جاءت نتيجة عدد من العوامل، منها تشبع السوق المحلية من النشاط، مضيفا أن النمط السائد حاليا اصبح المعروض من العقارات اكثر من الطلب.
واضاف " سري الدين"، خلال افتتاحه للجلسة الأولي من موتمر المال جي تي ام، أن هناك 6 مشكلات لابد من حلها لنجاح فكرة تصدير العقار للخارج، ومنها السجل العيني، لافتا الي ان تسجيل الملكية في الوقت الحالي يواجهه عدد من المعوقات ولابد من عمل تنسيق بين وزارات الاسكان، والعدل لحل تلك المشاكل.
وتابع: هناك مشاكل تتعلق بالتسويق مضيفا عدد الشركات المصرية المروجة للفكرة ليست كثيرة ومن ثم لابد من وجود لاعبين جدد، فضلا عن أنه لابد من حل مشكلة الإقامة للمواطنين، اصافة الي قواعد التمويل وتحويل العملات، إلى جانب تعديل قانون حق الانتفاع خاصة البنود التي تمنع نقل المنشآت للورثة.
الاستثمار العقاري
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