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عقـــارات
كولدويل بانكر: التصدير العقارى له مميزات كثيرة غير العملة الصعبة
الأحد 29 أكتوبر 2017 12:44 م
كولدويل بانكر
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مدحت إسماعيل وأسماء السيد
قال محمد عبدالله رئيس شركة كولد ويل بانكر الشرق الاوسط، إن مميزات التصدير العقاري المصري للخارج لا تتمثل فقط في الحصول على العملة الصعبة، وإنما هناك مميزات عدة كالارتقاء بمستويات النمو.
واضاف خلال كلمته بالجلسة الاولى بمؤتمر " نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار" الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، ان مصر تمتلك مجموعة من المقومات التى يمكن استغلالها كموقعها المتميز والمناخ المعتدل خاصة في تصدير العقار السياحي، كما يمكن استغلال مشروع نيوم السعودي للترويج.
ولفت الي ضرورة العمل على تسهيل الاجراءات المتعلقه بشراء العقار للمستثمر الخارجي كنوع من التحفيز، وتسهيل الاقامة، اضافه الي رسم خريطه لتحديد كيفية التعامل المناطق المختلفه والجنسيات المستهدفه.
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