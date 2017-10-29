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عقـــارات
إسكان البرلمان: يجب وضع لائحة بمعوقات العاصمة الإدارية
الأحد 29 أكتوبر 2017 12:10 م
من الجلسة الثانية بالمؤتمر
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من الجلسة الثانية بالمؤتمر
فريق المال
قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس معتز محمود، إن التصميمات الهندسية والمعمارية المنفذة في العاصمة الإدارية الجديدة تشابه المدن العالمية، مطالبا بوضع لائحة لتذليل كل العقبات التي من قد تعوق المشروع.
جاء ذلك في تصريحات رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، خلال الجلسة الأولي من مؤتمر المال جي تي إم، الذي يشارك فيه وزير الإسكان مصطفي مدبولي.
من جانبه، طالب فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، بتفعيل منظومة السجل العيني في المدن الجديدة، لافتا إلى أن المنظومة تواجهها بعض المعوقات، خاصة من جانب هيئة المساحة، إحدى الجهات المشاركة في المنظومة.
في سياق متصل، وعد الدكتور مصطفي مدبولي، بتعديل كل الإجراءات التي من هدفها حل المعوقات المذكورة سلفا، مطالبا مستثمري القطاع العقاري بتسليمه مذكرة مدون بها تلك الملاحظات لدراستها وتفيد المطلوب.
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