مدبولي: العاصمة الإدارية والعلمين يمكن أن تكونا نواة لتصدير العقار

محمود زكي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هناك مدنًا بالفعل يمكن أن تكون نواة لتصدير العقار، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك العلمين الجديدة، مشيرا إلى الوزارة داعمة لأي قوانين وتشريعات من شأنها تطوير القطاع العقاري لا سيما التصدير العقار.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني والذي تنظمه "المال جي تي إم"، أن مناقشة تصدير العقار يسهم في جذب استثمارات جديدة للدولة في كل المجالات المختلفة وذلك من خلال جذب استثمارات أجنبية جديدة للدولة.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مما يساعد على الخروج بعدد من المشروعات في المؤتمرات والمعارض الخارجية لعرض المشروعات.



