مصر الخير تطلق حملة الشتاء

مصر الخير

❏ على جمعة: الأولوية لإحتياجات الإنسان الأساسية

❏ أحمد على: نسعى إلى إدماج العديد من الطلاب والشباب فى التنفيذ



المال – خاص



أطلقت مؤسسة «مصر الخير» الأسبوع الماضى، حملة «الشتاء» 2017 فى احتفالية كبيرة بمقر المؤسسة بالمقطم، وذلك ضمن عمل إدارة المساعدات المباشرة من قطاع التكافل الاجتماعى، والتى تستمر حتى نهاية منتصف شهر يناير 2018 فى جميع محافظات الجمهورية، بحضور كل من فضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والإعلامى طارق علام والإعلامى أحمد يونس والإعلامى يسرى الفخرانى والإذاعية لبنى فوزى، ونخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين المصريين.



وتضمن الحفل عرض فيديو لمكاتب «مصر الخير» الميدانية بالمحافظات المختلفة لعرض تجهيزات حملة الشتاء، كما أعلنت المؤسسة أنها تستهدف تقديم خدماتها إلى أكثر من مليون مستحق من خلال المكاتب التنفيذية للمؤسسة



المنتشرة فى المحافظات، وذلك لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع الأسر المستهدفة لإعانتها على مواجهة فصل الشتاء. وتتضمن خطة الحملة لهذا العام العمل فى ثلاثة محاور أساسية، أولا : تأهيل منازل المستحقين لتكون مستوفاة العناصر الأساسية للحياة والحماية من برد الشتاء

القارس، وذلك عن طريق تسقيف وترميم المنازل وإيصال المياه والصرف الصحى، ثانيا:«الحماية الغذائية» من خلال تجهيز 150,000 كرتونة غذائية، بهدف توفير الغذاء من

الأرز والسكر والمكرونة والزيت النباتى والعسل والعدس والسمن.



وأخيرا، «الدِفاية» والذى يستهدف توفير وسيلة تدفئة مناسبة تحمى الأسر من برد الشتاء القارس، وذلك عن طريق توفير 150،000 بطانية و100،000 لحاف.



وصرح على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بأن استمرار إقامة هذه الحملة سنويا ونجاحها فى إيصال الدعم للمستحقين، هى من أهم أهداف مؤسسة مصر

الخير فى قطاع التكافل الاجتماعى، حيث أن المؤسسة تهدف إلى توفير مساعدات تنمية متكاملة للفئات المستحقة من خلال توفير مساعدات فى ترميم منازلهم و مساعدات

غذائية للتغلب على صقيع الشتاء.



وأكد الدكتور على جمعة أهمية المشاركة فى حملة «الشتاء»، لمساعدة أكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر احتياجا حتى يمكنهم تخطى فصل الشتاء بأمان، خاصة لوجودمخاطر صحية بفصل الشتاء لمن يسكنوا فى منازل غير آمنة، أو لمن لا يملكوا الغذاء، والتدفئة اللازمة فى المناطق الأكثر احتياجا.



وأكد أحمد على رئيس قطاع التكافل الاجتماعى بمؤسسة «مصر الخير»، أن المؤسسة تسعى إلى إدماج العديد من الشباب و طلاب الجامعات المصرية فى تنفيذ فعاليات

الحملة هذا العام، انطلاقا من اهتمام المؤسسة بنقل مفهوم التنمية المتكاملة، للجيل الصاعد من خلال إشراكهم فى حملات «مصر الخير» .



وأضاف أحمد على أن المؤسسة حرصت على زيادة عدد الخدمات والمستحقين هذا العام، لتواكب زيادة التحديات الاقتصادية التى تعانى منها الطبقات الأكثر احتياجا، خاصة بصعيد مصر.