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بورصة وشركات
دومتى تعلن نتائج أعمال الربع وتؤجل طرح الرومى
الأحد 29 أكتوبر 2017 11:31 ص
دومتى
أخر الأخبار
دومتى
رجب عز الدين:
أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية " دومتى" عن المؤشرات المالية للربع الثالث المنتهى 30 سبتمبر 2017 .
وحققت الشركة إيرادات 680 مليون جنيه خلال الربع المذكور بإجمالى أرباح 132 مليون جنيه، صافى ربح 22 مليون جنيه وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد.
وعزت الشركة تحسن نتائج أعمالها فى الربع الثالث إلى ارتفاع مبيعات الجبن الأبيض لنحو 559.5 مليون جنيه، إضافة إلى ارتفاع مبيعات الموتزريلا إلى 34.7 مليون جنيه .
وارتفعت مبيعات الجبن المطبوخ والعصير إلى 4.6 مليون جنيه و81.2 مليون جنيه على التوالى .
وتسعى الشركة إلى تشغيل خط انتاج للمخبوزات فى نهاية العام الحالى، بينما تم إرجاء طرح الجبنه الررومى لحين تحسن القوى الشرائية للمستهلك المصرى وفقا للبيان.
شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي
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