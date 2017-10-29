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تأميـــن
«الدلتا لتأمينات الحياة» تربح 27 مليون جنيه بنهاية يونيو
الأحد 29 أكتوبر 2017 11:27 ص
عاطف الزيبق
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عاطف الزيبق
الشاذلي جمعة:
اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة «الدلتا لتأمينات الحياة»، المركز المالى للشركة خلال العام المالى الماضى 2017/2016 بأرباح 27 مليون جنيه، مقابل 8 ملايين للعام السابق له بنمو %238، فيما بلغ فائض النشاط بالشركة 36 مليونا، مقارنة بـ 16 مليونا خلال فترة المقارنة بنمو %125 .
وحققت الشركة 125 مليون جنيه أقساطا مباشرة نهاية يونيو الماضى، مقابل 170 مليونا للفترة المقابلة من العام السابق بانخفاض %36 وذلك نتيجة استحقاق بعض عقود التأمين الجماعية بالشركة.
وسددت الشركة 82 مليون جنيه، مطالبات نهاية يونيو، مقارنة بـ131 مليونا خلال فترة المقارنة، بانخفاض %37 فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 773 مليونا نهاية العام المالى الماضى، مقابل 674 مليونا خلال تلك الفترة بنمو %15 .
ووافقت الجمعية العمومية العادية، على قرار زيادة رأس المال المدفوع من 60 مليون جنيه إلى 70 مليونا، من خلال الأرباح. وتمتلك "الدلتا للتأمين" حوالى %99.9 من أسهم شركة "الدلتا لتأمينات الحياة"، وتم تحويل محفظة تأمينات الحياة من الأولى إلى الأخيرة، بعد صدور القانون 118 لسنة 2008 للإشراف، والرقابة على قطاع التأمين، وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بفصل محافظ تأمينات الحياة عن تأمينات الممتلكات فى شركات مستقلة.
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