مدبولي: نحتاج إلى وضع إطار تنظيمي وتشريعي لتصدير العقار

مصطفى مدبولي - حازم شريف



محمود زكي



قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تحتاج إلى مناقشة مع المطورين العقاريين، وذلك لوضع الإطار التنظيمي لكيفية الدخول في قطاع تصدير العقار.



وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني، والذي تنظمه "المال جي تي إم"، أن الوزارة تدعم القطاع وتحتاج إلى جلسة عمل مع المطوير ووضع الآليات التي من شأنها دعم تصدير العقار.



ولفت إلى أن مناقشة تصدير العقار تسهم في جذب استثمارات جديدة للدولة في كل المجالات.



وأشار إلى أن القطاع العقاري يشهد نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، مما يساعد على الخروج بعدد من المشروعات في المؤتمرات والمعارض الخارجية.