EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
التأمين التعاونى تسوى مديونيتها مع البنك الزراعى
الأحد 29 أكتوبر 2017 11:08 ص
البنك الزراعى المصرى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال تحافظ على تصنيفها
البنك الزراعى المصرى
مروة عبد النبى
وافق البنك «الزراعى» على إجراءات تسوية المديونية المستحقة له لدى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS».
وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب للجمعية أنها انتهت من سداد1.5مليون جنيه من إجمالى المديونية- رافضا ذكر الرقم الإجمالي-، كتعويضات مستحقة عن بعض المخاطر فى نشاط المشروعات الصغيرة، كمؤشر على جديتها فى سداد مديونياتها بالكامل.
وشكلت الجمعية بالتنسيق مع البنك الزراعى ، قبل أربعة شهور، لجنة ضمت ممثلين من كليهما لبحث المديونية، وآليات سدادها.
وأشار «ذكرى» إلى أنه سيعقد اجتماعا مع عدد من قيادات الجمعية لمناقشة آليات عودة التعاون مع البنك الزراعى ، وأنه من المقرر البدء بأول برنامج - من إجمالى أربعة - الأسبوع الجارى، لافتا إلى أن البرنامج الأول يتضمن تغطية المخاطر المرتبطة بالتمويلات الممنوحة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، عبر البنك الزراعى وتصل قيمتها لنحو 25 مليون جنيه.
وأكد أن البرامج الثلاثة الأخرى، تنص على إسناد المخاطر المرتبطة بالتمويلات الممنوحة عبر مبادرة «مشروعك» التى أطلقها البنك المركزى، وشاركت فيها البنوك ومن بينها البنك الزراعى.
وأضاف أن البرامج تشمل أيضا تغطية مخاطر عدم السداد لقروض التمويل العقارى الممنوحة لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى مشروع «توصيل الغاز للمنازل».
فى سياق آخر، أكد «ذكرى» أن الجمعية نجحت فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 140 مليون جنيه حتى منتصف أغسطس الماضى ، وتسعى كى تصل بها إلى 180 مليونا بنهاية العام الجارى، لترتفع إلى 200 مليون بنهاية 2018. وترتبط الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، باتفاقات تعاون مع عدد من البنوك منها «الأهلى المصرى» و«مصر» و«الإسكندرية سان باولو» ، والبنك «الزراعى»، بالإضافة إلى بنك البركة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا