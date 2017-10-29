التأمين التعاونى تسوى مديونيتها مع البنك الزراعى

البنك الزراعى المصرى

مروة عبد النبى



وافق البنك «الزراعى» على إجراءات تسوية المديونية المستحقة له لدى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS».



وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب للجمعية أنها انتهت من سداد1.5مليون جنيه من إجمالى المديونية- رافضا ذكر الرقم الإجمالي-، كتعويضات مستحقة عن بعض المخاطر فى نشاط المشروعات الصغيرة، كمؤشر على جديتها فى سداد مديونياتها بالكامل.



وشكلت الجمعية بالتنسيق مع البنك الزراعى ، قبل أربعة شهور، لجنة ضمت ممثلين من كليهما لبحث المديونية، وآليات سدادها.



وأشار «ذكرى» إلى أنه سيعقد اجتماعا مع عدد من قيادات الجمعية لمناقشة آليات عودة التعاون مع البنك الزراعى ، وأنه من المقرر البدء بأول برنامج - من إجمالى أربعة - الأسبوع الجارى، لافتا إلى أن البرنامج الأول يتضمن تغطية المخاطر المرتبطة بالتمويلات الممنوحة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، عبر البنك الزراعى وتصل قيمتها لنحو 25 مليون جنيه.



وأكد أن البرامج الثلاثة الأخرى، تنص على إسناد المخاطر المرتبطة بالتمويلات الممنوحة عبر مبادرة «مشروعك» التى أطلقها البنك المركزى، وشاركت فيها البنوك ومن بينها البنك الزراعى.



وأضاف أن البرامج تشمل أيضا تغطية مخاطر عدم السداد لقروض التمويل العقارى الممنوحة لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى مشروع «توصيل الغاز للمنازل».



فى سياق آخر، أكد «ذكرى» أن الجمعية نجحت فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 140 مليون جنيه حتى منتصف أغسطس الماضى ، وتسعى كى تصل بها إلى 180 مليونا بنهاية العام الجارى، لترتفع إلى 200 مليون بنهاية 2018. وترتبط الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، باتفاقات تعاون مع عدد من البنوك منها «الأهلى المصرى» و«مصر» و«الإسكندرية سان باولو» ، والبنك «الزراعى»، بالإضافة إلى بنك البركة.