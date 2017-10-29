وزير الإسكان: ندعم أي قوانين وتشريعات لتصدير العقار

مدبولي - حازم شريف

محمود زكي:



قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، إن وزارته تدعم أي قوانين وتشريعات من شأنها تطوير القطاع العقاري، لا سيما المساعدة على تصدير العقار.



وأضاف - خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني والذي تنظمه "المال جي تي إم" - أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار العقاري.



ولفت إلى أن مناقشة تصدير العقار يساهم في جذب استثمارات جديدة للدولة في جميع المجالات المختلفة، وذلك من خلال جذب استثمارات أجنبية جديدة للدولة.



وأشار إلى أن القطاع العقاري يشهد نمو كبير خلال الفترة الأخيرة، مما يساعد على الخروج بعدد من المشروعات في المؤتمرات والمعارض الخارجية لعرض المشروعات.