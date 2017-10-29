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عقـــارات
مدبولى : القرارات الاقتصادية تساعد على تصدير العقار
الأحد 29 أكتوبر 2017 10:55 ص
مصطفى مدبولي - حازم شريف
أخر الأخبار
مصطفى مدبولي - حازم شريف
محمود زكي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، إن تصدير العقار من الممكن أن تكون إحدى السلع الإستراتيجية في قطاع التصدير، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا تساعد في تصدير العقار.
وأضاف - خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني، والذي تنظمه "المال جي تي إم" - أن مصر دولة جاذبة للاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن الدولة تدعم التطوير العقاري وبالأخص تصدير العقار، مما يدفع عجلة القطاع العقاري إلى الأمام، خصوصا وأن هناك عددا من الدول سبقتنا في ذلك.
مصطفى مدبولى
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