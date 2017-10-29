الأهلى تدير 390 مليون جنيه لصالح التنمية الزراعية والتأمينات

عصام خليفة

أحمد على



اقتنصت شركة الأهلى لإدارة الأصول محفظتين ماليتين، بقيمة إجمالية 390 مليون جنيه، لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى وهيئة التأمينات الاجتماعية.



كشف عصام خليفة، العضو المنتدب للشركة أنها نجحت مؤخرًا فى التعاقد على إدارة محفظة مالية لصالح بنك الائتمان والتنمية الزراعى بقيمة 90 مليون جنيه.



وأضاف، فى تصريحات لـ«الـمال»، أنها تعاقدت أيضًا منذ عدة أسابيع على إدارة محفظة مالية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، بقيمة 300 مليون جنيه.



وأشار خليفة إلى أن حجم الأصول المدارة بواسطة «الأهلى لإدارة الأصول» بلغ نحو 8 مليارات جنيه، كاشفًا عن استهداف زيادتها إلى 9 مليارات بنهاية 2017.



وأوضح أن شركته تتفاوض مع جهات حكومية وصناديق تأمين خاصة، لإدارة محافظ مالية جديدة بقيمة تقترب من 500 مليون جنيه.