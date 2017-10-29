حركة السياحة بميناء الغردقة .. الأحد

مارينا لليخوت بميناء شرم الشيخ



نادية صابر



يستعد ميناء الغردقة لاستقبال السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 89 سائحا من جنسيات مختلفة، و59 من أفراد الطاقم، وهى بطول 100 متر وعرض 13.9 متر وغاطس 3.4 متر، قادمة من ميناء العقبة ضمن مخطط رحلات السفينة المنتظم على الخط الملاحى الغردقة/ العقبة.



كما تغادر العبارة لابسبس وعلى متنها 48 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.



كما صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة 3 سفن وهى عمان، القاهرة، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 952 راكبا و136 شاحنة بضائع و81 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال 4 سفن وهى السفينة Ken Orchib وعلى متنها 27 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا والسفن أمانة، الحرية، إلنوى إكسبريس وعلى متنهم 348 راكبا و73 شاحنة بضائع و10 شاحنات عفش ركاب و7 سيارات.



وفى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1025 راكبا بميناء نويبع وتداول 141 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 287 راكبا و14 برادا و9 تريلات و2 سيارة و2 باص جيت، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 39 راكبا و16 برادا و21 تريلا.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا وأيلة وعلى متنهما 522 راكبا و26 برادا و12 تريلا، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 177 راكبا و21 برادا و22 تريلا و2 سيارة.

