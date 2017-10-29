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استثمار
سحر نصر: ناقشت طلبات سعودية للاستثمار بسوق العقارات
الأحد 29 أكتوبر 2017 10:24 ص
سحر نصر مع حازم شريف بالمؤتمر
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سحر نصر مع حازم شريف بالمؤتمر
هاجر عمران
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها لمست خلال زيارتها الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية الكثير من الطلب على الاستثمار فى المشروعات الكبرى بالسوق المحلية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقارى الثانى الذى تنظمه شركة "المال جى تى إم" اليوم، أنها قامت بالتنسيق مع وزير الإسكان مصطفى مدبولى فى الترويج للاستثمار بالقطاع العقارى على المستثمرين السعوديين والأجانب أيضا.
وتابعت: كان من الجيد أننا الآن لدينا خريطة للاستثمار محددة المعالم ومتنوعة القطاعات وبالتالى عرضنا الخريطة بشكل شامل على المستثمرين السعوديين، وناقشنا العديد من الفرص الاستثمارية.
جاء ذلك ردا على سؤال وجهه حازم شريف، مدير الجلسة ورئيس مجلس إدارة شركة المال جى تم إم، بشأن الأخبار السارة التى من الممكن الإعلان عنها بشأن الزيارة الأخيرة للوزيرة إلى المملكة العربية السعودية.
ومنذ أيام قليلة سافرت نصر إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر فى مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار" التى يرأسها الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة ورئيس صندوق الاستثمار العام بالسعودية، بحضور أكثر من 2500 شخصية رائدة ومؤثرة فى عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم.
ونشرت وسائل الإعلام أن قيمة الأصول التى يديرها المتحدثون فى المؤتمر تجاوزت الـ 22 تريليون دولار.
سحر نصر
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