خط أتوبيس جديد بين المطار ومحطة الرمل

سبورتنج وميامى ومحطة الرمل

❏ %50 زيادة فى الإيرادات بعد زيادة سعر المحروقات



مها يونس



كشف رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، خالد عليوة، عن تشغيل خط أتوبيس جديد يربط مطار برج العرب بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، مؤكداً أنً التنسيق مع إدارة المطار لتحديد احتياجات الخط من أتوبيسات، متزامنًا مع عدد الرحلات المُتفق عليها.



وأضاف عليوة فى تصريح لـ«المال»، أن الخط الجديد يستهدف سد احتياجات مواطنى الثغر، لاستقلال وسيلة نقل آمنة، مشيراً إلى أنه من المقُرر مد حركة تشغيل الخط حتى الساعات الأولى من الفجر، لتغطية مواعيد رحلات الطيران، موضحاً أن أتوبيسات الخط مكيفة بتكلفة 2 مليون جنيه للأتوبيس الواحد.



وأكد أن الخط يأتى إضافة إلى خطين أخرين يخدمان منطقة برج العرب «محطة مصر – برج العرب» و«أرض كوتة – برج العرب»، الذى يضم 17 أتوبيسًا، وتبدأ رحلته من 6.15 صباحاً حتى 8.30 مساء، من برج العرب، من خلال تحرك أتوبيس كل ربع ساعة تقريباً، مضيفاً أن الهيئة تدعم أسطول الاتوبيسات لديها لـ 70 أتوبيسًا، تتوزع على خطوط الإسكندرية المختلفة وقت الذروة، المحددة من 12 ظهراً وحتى الخامسة مساء.



تشهد الهيئة حالياً انتعاش خزينتها منذ قرار الحكومة بزيادة سعر المحروقات، لاتخاذها إجراءات ثبات تعريفة النقل العام، حين زيادة تعريفة سيارات السيرفيس، ما أدى إلى استقلال مواطنى الإسكندرية لمركبات النقل العام لتحل بديلاً منافساً لـ»السيرفيس»، أدى بدوره لزيادة نسبة إيرادات الهيئة لـ 18 مليون جنيه شهرياً، بعد أن كانت 12 مليون جنيه فقط، بنسبة %50، بحسب تصريحات رئيس الهيئة.



ولفت «عليوة» إلى أن الإسكندرية استقبلت مؤخراً أسطولًا جديدًا للأتوبيسات بلغ 300 أتوبيس، منهم 122 مكيفًا، تتضمن 4 أتوبيسات سياحية، فضلاً عن قيامها برفع كفاءة 411 أتوبيسًا من الأسطول القديم، وتحسين مظهر %86 تقريباً، خلال 28 مرحلة، مؤكداً أنه ترفع كفاءة 15 أتوبيسًا شهرياً، بداية من إبريل 2015 حتى الآن.