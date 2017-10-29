EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
الإسكان: مزاد لبيع 33 محلاً و32 وحدة إدارية بـ4 مدن جديدة
الأحد 29 أكتوبر 2017 10:07 ص
وحدة سكنية
أخر الأخبار
وحدة سكنية
المال - خاص
صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه سيتم بيع 3 محال تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 20 و61 مترا، ووحدة إدارية بمساحة 102.5 متر، بالمناطق السكنية التالية: (17 بمشروع "دار مصر"، و16 بـ"ابنى بيتك" المرحلة الأولى، 1)، و29 وحدة مهنية وإدارية، بمساحات تتراوح بين 60 و121 مترا، بالأسواق التجارية بالمناطق السكنية المختلفة بالمدينة، موضحاً أنه سيتم البيع في مزاد علنى.
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة: سيتم بيع 20 محلاً تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 26 و108 أمتار، بالحيين السكنيين الأول والثاني، وذلك في مزاد علنى.
وأضاف المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: سيتم بيع 4 محال تجارية، وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين 15 و31 مترا، بالأسواق التجارية الصغيرة، بالمجاورتين (70، 71)، وذلك في مزاد علنى.
وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إلى أنه سيتم بيع 6 محال تجارية، بمساحات تتراوح بين 32 و99 مترا، ووحدتين مهنيتين وإداريتين، بمساحات تتراوح بين 33 م2 و67 م2، بالسوق التجارية الإدارية بمنطقة خدمات "ابنى بيتك" بالحي الثالث بالمدينة، وذلك في مزاد علنى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا