الإسكان: مزاد لبيع 33 محلاً و32 وحدة إدارية بـ4 مدن جديدة

وحدة سكنية



المال - خاص



صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه سيتم بيع 3 محال تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 20 و61 مترا، ووحدة إدارية بمساحة 102.5 متر، بالمناطق السكنية التالية: (17 بمشروع "دار مصر"، و16 بـ"ابنى بيتك" المرحلة الأولى، 1)، و29 وحدة مهنية وإدارية، بمساحات تتراوح بين 60 و121 مترا، بالأسواق التجارية بالمناطق السكنية المختلفة بالمدينة، موضحاً أنه سيتم البيع في مزاد علنى.



وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة: سيتم بيع 20 محلاً تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 26 و108 أمتار، بالحيين السكنيين الأول والثاني، وذلك في مزاد علنى.



وأضاف المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: سيتم بيع 4 محال تجارية، وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين 15 و31 مترا، بالأسواق التجارية الصغيرة، بالمجاورتين (70، 71)، وذلك في مزاد علنى.



وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إلى أنه سيتم بيع 6 محال تجارية، بمساحات تتراوح بين 32 و99 مترا، ووحدتين مهنيتين وإداريتين، بمساحات تتراوح بين 33 م2 و67 م2، بالسوق التجارية الإدارية بمنطقة خدمات "ابنى بيتك" بالحي الثالث بالمدينة، وذلك في مزاد علنى.

