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اقتصاد وأسواق
القابضة الغذائية تعتزم إنشاء شركة نقل
الأحد 29 أكتوبر 2017 09:42 ص
القابضة للصناعات الغذائية
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القابضة للصناعات الغذائية
محمد مجدى
تسعى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى إنشاء شركة نقل تضم أسطول كبير من سيارات النقل، والتبريد، والتخزين، لاستخدامها فى توزيع السلع الخاصة بالشركات التابعة للقابضة، من المصانع إلى المخازن، والشركات الأخرى، والمجمعات الاستهلاكية.
قال مصدر مطلع بالقابضة فى تصريح لـ«المال»، إن الشركة المستهدف إنشاؤها، لن تقل استثماراتها عن 2 مليار جنيه، ومن المقرر الإعلان عنها مطلع شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف أن الشركة ستضم سيارات مختلفة الأنواع والأحجام، تتراوح حمولتها بين طن و23 طناً، تشمل سيارات نقل، وتبريد، وتخزين، وثلاجات، بهدف توفير تكلفة نقل السلع من المخازن والمصانع إلى الشركات الأخرى، بدلا من الاستعانة بشركات نقل خاصة.
ولفت المصدر إلى أن الشركات الخاصة ترفع تكاليف النقل من مقر المصانع إلى منافذ التوزيع فى محافظات الصعيد، بصورة مبالغ فيها، وأن سيارات الشركات التابعة للقابضة الغذائية، لا تكفى لنقل السلع.
وزارة التموين
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