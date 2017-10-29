سحر نصر: LG تخطط لتدشين خط إنتاج جديد

أحمد الدسوقى:





كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن بعض الشركات التى تعمل فى مصر تخطط لتدشين خطوط إنتاج جديدة أبرزها شركة LG المتخصصة فى الالكترونيات.





وقالت نصر خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، إن الوزارة تعمل جاهدة على حل مشكلات المستثمرين لأنها الطريقة الجيدة لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر.



