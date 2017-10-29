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استثمار
سحر نصر: LG تخطط لتدشين خط إنتاج جديد
الأحد 29 أكتوبر 2017 01:02 ص
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أحمد الدسوقى:
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن بعض الشركات التى تعمل فى مصر تخطط لتدشين خطوط إنتاج جديدة أبرزها شركة LG المتخصصة فى الالكترونيات.
وقالت نصر خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، إن الوزارة تعمل جاهدة على حل مشكلات المستثمرين لأنها الطريقة الجيدة لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر.
ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت حل مشكلات كثيرة لعدد كبير من المستثمرين ، مشيرة الى ان الاستثمارات ارتفعت بنسبة 57% خلال الـ 3 شهور الماضية.
الاستثمار
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