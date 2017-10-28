البدري يحمل الحكم مسئولية التعادل مع الوداد

البدري يحمّل الحظ مسئولية التعادل مع زاناكو

علي المصري



انتقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء الحكم الأثيوبي تيسيما ويسا باملاك، الذي أدار مباراة فريقه أمام الوداد البيضاوي المغربي، التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال البدري، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “الحكم تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لصالحنا بعد عرقلة وليد أزارو داخل منطقة الجزاء، وهذا لا يمحي الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون في مباراة اليوم رغم التعادل”.



وأضاف البدري أن الفرق بين مواجهة الوداد والنجم الساحلي التونسي، في قبل النهائي، أن الأهلي أهدر فرصتين لتعزيز التقدم في بداية المباراة أمام الفريق المغربي؛ مما ساعد الوداد على استعادة توازنه سريعًا في اللقاء.



وأوضح البدري أنه توقع ندية كبيرة من فريق الوداد المغربي، وهو ما تحقق بالفعل في مباراة اليوم، ولكن عانى من غياب التوفيق في إنهاء بعض الفرص أمام المرمى.



وأرجع البدري عدم تسجيل الأهلي لأكثر من هدف في مباراة الذهاب، الى أن لاعبي الوداد تكتلوا في وسط ملعبهم، وضيقوا المساحات أمام الأهلي عقب إحرازه هدف التعادل.



وأكد البدري ثقته في قدرات و خبرات لاعبي الأهلي في مباراة الإياب بالمغرب، مشيرًا إلى أن الفريق سيحقق الفوز على ملعب محمد الخامس، ويحقق اللقب الإفريقي، ويشارك من جديد في كأس العالم للأندية.