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سيـــاســة
وزارة الداخلية تجرى حركة تنقلات محدودة
السبت 28 أكتوبر 2017 09:22 م
وزارة الداخلية
أخر الأخبار
وزارة الداخلية
ياسمين فواز
أعلن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية مساء اليوم السبت، عن حركة تنقلات محدودة بالوزارة شملت عددا من القيادات الأمنية، وفق بيان
وجاءت الحركة على النحو التالي:
-
لواء/ طارق عطية "مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا".
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لواء/ محمد يوسف "مساعد الوزير لقطاع الأفراد".
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لواء/ حسام نصر "مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان".
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لواء/ فهمى مجاهد "نائب رئيس قطاع الأمن الإقتصادى".
-
لواء/ محمود شعراوى "مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ".
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لواء/ جمال سلطان مهنا "مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين".
-
لواء/ عصام سعد "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة".
-
لواء/ هشام العراقى "مساعد الوزير لقطاع الوثائق".
-
لواء/ محمود توفيق "مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن الوطنى".
-
لواء/ إبراهيم مصرى أحمد "مدير إدارة عامة بقطاع قوات الأمن".
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لواء/ مجدى أبوالخير "مدير إدارة عامة بقطاع التدريب".
وكان اللواء هشام العراقي مساعدا للوزير لقطاع أمن الجيزة،، واللواء محمود شعراوي مساعدا للوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء إبراهيم المصري مديرا للأمن الوطني بالجيزة، وكان اللواء مجدي أبو الخير مديرا لإدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي.
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