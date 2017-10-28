EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
التضامن : حصر وتسكين متضرري حريق مصنع البويات بالإسكندرية
السبت 28 أكتوبر 2017 07:32 م
محافظ الإسكندرية: السيطرة على حريق مصنع البويات
أخر الأخبار
محافظ الإسكندرية: السيطرة على حريق مصنع البويات
المال- خاص
في أعقاب اشتعال حريق بمصنع للبويات بمنطقة العجمي، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على الفور بحصر عدد 16 أسرة تضررت من الحريق نتيجة انهيار عمارتين واشتعال النار في خمسة منازل مجاورة.
وقام فريق عمل المديرية من إدارة الإغاثة ومؤسسة التكافل بصرف مبلغ 100 جنيه لكل فرد كمساعدة على الإعاشة بإجمالي خمسين فردًا حتى الآن من إحدى عشرة أسرة، كما تم تسكين المتضررين من الحريق بمدرسة أمير الشعراء لغات، بناء على توجيه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وتم أيضًا توزيع بطاطين ووجبات غذائية. ومازال صرف المساعدات وتوزيع المزيد من الاحتياجات مستمرًّا منذ وقوع الحريق، يوم الخميس الماضي، ولحين تغطية جميع المتضررين من الحريق.
الإسكندرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا