التضامن : حصر وتسكين متضرري حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المال- خاص

في أعقاب اشتعال حريق بمصنع للبويات بمنطقة العجمي، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على الفور بحصر عدد 16 أسرة تضررت من الحريق نتيجة انهيار عمارتين واشتعال النار في خمسة منازل مجاورة.

وقام فريق عمل المديرية من إدارة الإغاثة ومؤسسة التكافل بصرف مبلغ 100 جنيه لكل فرد كمساعدة على الإعاشة بإجمالي خمسين فردًا حتى الآن من إحدى عشرة أسرة، كما تم تسكين المتضررين من الحريق بمدرسة أمير الشعراء لغات، بناء على توجيه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وتم أيضًا توزيع بطاطين ووجبات غذائية. ومازال صرف المساعدات وتوزيع المزيد من الاحتياجات مستمرًّا منذ وقوع الحريق، يوم الخميس الماضي، ولحين تغطية جميع المتضررين من الحريق.